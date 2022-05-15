الإصابات تضرب المصري قبل مباراة سموحة في الدوري

تأكد غياب ثلاثي خط دفاع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إسلام صلاح وياسر حمد وأسامة الجزار عن قائمة الفريق في مباراتهبالأسبوع 19 من الدوري الممتاز والتي تجمعه بفريق سموحة والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدا الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب .

وكشف الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق أن اللاعب إسلام صلاح يعاني من التهابات شديدة بأربطة الركبة اليمنى يحتاج معها للخضوعلبرنامج علاجي يستمر لنحو أسبوع فيما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفلسطيني ياسر حمد قلب خط الدفاع إصابته بتمزقفي منشأ العضلة الأمامية للفخذ الأيسر وسوف يعلن أن مدة علاجه وفقاً لتقرير الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيامالقليلة المقبلة.

فيما ثبت إصابة أسامة الجزار المدافع الأيمن بجزع شديد في الكاحل الأيمن ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي وينتظر أن يشارك اللاعب فيالتدريبات الجماعية خلال نحو أسبوع .