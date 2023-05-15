 دياب: وصلنا لنتائج جيدة بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والترجي - بوابة الشروق
الإثنين 15 مايو 2023 2:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

دياب: وصلنا لنتائج جيدة بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والترجي

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 1:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 1:31 ص

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إنه على تواصل دائم مع إدارة الأهلي بشأن الحضور الجماهير في مباريات البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة القادمة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال.

وأضاف دياب في تصريحات تليفزيونية: «الرابطة تتواصل مع الأهلي بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الترجي التونسي، ووصلنا لنتائج جيدة وأعداد رائعة من الجمهور».

وأتم: «نعمل مع الأندية المصرية في بطولات إفريقيا بشأن الحضور الجماهيري، وهذا أحد أدوار الرابطة حتى إذا كانت مسابقة قارية».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك