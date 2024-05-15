مستشار ألمانيا يحذر من إغلاق الأسواق ويؤكد الحاجة لتجارة عالمية حرة وعادلة

في ظل النقاش حول فرض رسوم جمركية عقابية على المنتجات الصينية، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من إغلاق الأسواق.

وقال شولتس خلال فعالية يوم غرفة التجارة والصناعة الألمانية في برلين اليوم الأربعاء: "لا تؤدي السياسة الحمائية إلا إلى جعل كل شيء أكثر تكلفة في نهاية المطاف. ما نحتاجه هو تجارة عالمية عادلة وحرة. هذا ما أريد أن أقوله في هذه الأيام بالذات".

وأكد المستشار الألماني أن هذا الأمر مهم بشكل خاص للاقتصاد الألماني الذي واجه تحديات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال: "وفي هذا الوضع، يجب علينا التأكد من أن الأسواق المفتوحة لا تتعرض للضرر".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع أمس الثلاثاء الرسوم الجمركية الخاصة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين إلى 100%.

وتتهم الولايات المتحدة بكين بتشويه المنافسة من خلال تقديم إعانات حكومية كبيرة.

ولنفس السبب، كانت المفوضية الأوروبية بدأت في العام الماضي في إجراء مراجعة لاتخاذ تدابير مضادة، ومن المتوقع صدور قرار خلال الأسابيع المقبلة.

ويرفض منتجو السيارات الألمان فرض رسوم جمركية عقابية لأنهم يخشون رد فعل انتقامي من الصين التي تعد السوق الأهم بالنسبة لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا.