وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024

خفضت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام، بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وأرجعت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر، اليوم، تقليص التوقعات بقدر كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت، إن توقعاتها المنخفضة للطلب على النفط في 2024 مرتبطة بضعف النشاط الصناعي واعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء ما يقوض استهلاك الوقود، خاصة في أوروبا إذ يؤدي انخفاض عدد السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى تقليص الاستهلاك بالفعل.

وأضافت الوكالة: "إلى جانب تراجع شحنات الوقود في الولايات المتحدة في بداية العام، كان هذا كافيا لدفع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول إلى الانكماش مرة أخرى".

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط لعام 2025 إلى 1.2 مليون برميل يوميا بارتفاع طفيف عن تقديراتها السابقة، وهو ما يزيد بمقدار هامشي عن توقعاتها للطلب في العام الحالي.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أبقت أمس الثلاثاء، على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وتقدر أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في العام المقبل.