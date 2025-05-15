بوتين يغيب عن مفاوضات إسطنبول وزيلينسكي يؤكد حضوره شخصيا

من المقرر أن تبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم الخميس، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر، وفقا لما أعلنه الكرملين.

وكان بوتين نفسه قد اقترح عقد محادثات مباشرة، لكن الكرملين أعلن في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن الرئيس الروسي سيرسل مستشاره فلاديمير ميدينسكي إلى تركيا ليترأس الوفد الروسي.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزامه السفر شخصيا إلى تركيا للقاء بوتين، مشددا على أنه لن يتفاوض مع أي شخصية أخرى باعتبار أن بوتين هو صاحب القرار في النزاع مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم بجولة في منطقة الخليج، قد ألمح إلى إمكانية حضوره المحادثات إذا شارك فيها بوتين، لكن بعد إعلان الكرملين عدم حضور بوتين، نقلت شبكة (سي إن إن) عن مسؤولين في البيت الأبيض أن ترامب لن يسافر إلى تركيا أيضا.

وأكد ترامب، في المقابل، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتواجد بالتأكيد في تركيا.