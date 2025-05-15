شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حفل ختام الأنشطة التربوية والتعليمية لمديرية التربية والتعليم، تحت عنوان "مبدعون قادرون"، والذي أُقيم بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنيا الجديدة.

بدأ الحفل بعدد من العروض الفنية والرياضية التي قدمها الطلاب، عكست مواهبهم المتنوعة وروح الابتكار التي ترعاها المديرية، وأعرب المحافظ عن تقديره لتلك المشاركات التي تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وخلال جولته داخل أجنحة المركز، تفقد المحافظ غرفة الحاسب الآلي، ومعمل اللغات، ومتحف العلوم، والأجهزة العلمية، والمتحف الجيولوجي، وقاعة العلماء، وجناح المدارس، والتصميم والإبداع الفني، بالإضافة إلى التلسكوب والميكروسكوب والمكتبة، مشيدًا بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي والتعليمي المقدم للطلاب.

وخلال جولته، تبادل المحافظ الحديث مع الموجهين والمعلمين والطلاب، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم التي تساعدهم على أداء مهامهم التعليمية، حيث وافق المحافظ على طلب لإحدى المعلمات المشاركات بأنشطة متميزة بترقيتها لموجه أول مجال صناعي، تقديرًا لإسهاماتها المتميزة في مجال التعليم الصناعي.

واختُتمت الفعاليات بمجموعة من الفقرات الغنائية ومختارات من الأغاني الوطنية التي أداها الطلاب، والتي نالت إعجاب الحضور، واختتم المحافظ كلمته بتأكيد دعمه المستمر لتطوير العملية التعليمية وتشجيع الأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الاستثمار الحقيقي لبناء مستقبل وطن قوي ومزدهر، حيث يمثل دعم التعليم ورعاية الموهوبين وتنمية قدرات النشء الركيزة الأساسية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وأن ما نشهده اليوم من مواهب متميزة داخل المؤسسات التعليمية هو ثمرة هذا التوجه الوطني الواعي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعماد الدين حسين وكيل المديرية، والدكتورة إيمان الكاشف مدير المركز الاستكشافي، وبحضور عدد من القيادات التعليمية ومديري الإدارات ورؤساء مجالس الأمناء والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب.