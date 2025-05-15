 زيلينسكي بصدد إرسال وفد أوكراني إلى اسطنبول لإجراء مباحثات سلام مع مسئولين روس - بوابة الشروق
الخميس 15 مايو 2025 6:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي بصدد إرسال وفد أوكراني إلى اسطنبول لإجراء مباحثات سلام مع مسئولين روس

د ب أ
نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 6:05 م | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 6:05 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه بصدد إرسال فريق برئاسة وزير الدفاع رستم أوميروف إلى مدينة إسطنبول التركية لإجراء محادثات سلام مع وفد روسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة إن الوفد الروسي لا يضم "أي شخص يملك صلاحية اتخاذ قرارات فعليا".

لكنه أوضح أنه قرر إرسال مسؤولين أوكرانيين من أنقرة إلى إسطنبول لحضور الاجتماع، لإظهار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا تسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

وأضاف أن هدفهم هو "محاولة اتخاذ الخطوات الأولى على الأقل نحو خفض التصعيد، والخطوات الأولى نحو إنهاء الحرب - وتحديدا، التوصل إلى وقف لإطلاق النار".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك