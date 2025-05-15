زيلينسكي بصدد إرسال وفد أوكراني إلى اسطنبول لإجراء مباحثات سلام مع مسئولين روس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه بصدد إرسال فريق برئاسة وزير الدفاع رستم أوميروف إلى مدينة إسطنبول التركية لإجراء محادثات سلام مع وفد روسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة إن الوفد الروسي لا يضم "أي شخص يملك صلاحية اتخاذ قرارات فعليا".

لكنه أوضح أنه قرر إرسال مسؤولين أوكرانيين من أنقرة إلى إسطنبول لحضور الاجتماع، لإظهار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا تسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

وأضاف أن هدفهم هو "محاولة اتخاذ الخطوات الأولى على الأقل نحو خفض التصعيد، والخطوات الأولى نحو إنهاء الحرب - وتحديدا، التوصل إلى وقف لإطلاق النار".