أكد حسام الزناتي، نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند، أن ارتباط اسم إبراهيم عادل بالانتقال إلى الأهلي أمر طبيعي، خاصة في ظل العلاقة التي تجمع ملاك النادي الدنماركي بإدارة القلعة الحمراء.

وقال الزناتي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، "إن ربط اسم إبراهيم عادل بالنادي الأهلي هو أمر طبيعي، نظرًا لأن مالك النادي الدنماركي هو شقيق نائب رئيس النادي الأهلي."

وأضاف قائلاً: "ولكن نادي نوردشيلاند هو نادٍ مستقر، والأولوية لجميع الأطراف حاليًا هي استمرار اللاعب في أوروبا، أو البقاء معنا في حال المشاركة في بطولة أوروبية الموسم المقبل؛ لأنه ركيزة مهمة وأساسية في الفريق."

وتابع : "الخطوة المنطقية القادمة لإبراهيم عادل هي في أوروبا، فكل مباراة لنوردشيلاند يحضرها نحو 50 كشافًا، وهو يستحق اللعب في مستويات أفضل وأعلى، وهو يقدم أداءً مميزًا منذ استعارته من نادي الجزيرة الإماراتي بنية البيع."

واختتم تصريحاته قائلا "نحن ننافس حاليًا على التأهل للدوري الأوروبي، بعد أن كنا في المركز الخامس وقت انضمامه إلينا، علماً بأن بند الشراء في عقده يقل عن 2.5 مليون دولار."