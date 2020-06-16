تأكيد مقتل طيار أمريكي بعد تحطم طائرة مقاتلة قبالة السواحل البريطانية

أعلنت قاعدة لاكينهيث التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، أن طيارا في سلاح الجو الأمريكي لقي حتفه بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-15 سي إيجل" قبالة الساحل الشرقي لبريطانيا اليوم الاثنين.

وبعد يوم من البحث، قالت القاعدة الواقعة جنوبي البلاد والتى اقلعت منها الطائرة مساء اليوم الاثنين، إنه تم تحديد مكان الطيار و"تأكدت وفاته".

ووصفت قاعدة لاكنهيث الوفاة بأنها "خسارة مأساوية لمجتمع جناح المقاتلات الثامن والأربعين"، وأعربت عن "أعمق التعازي" لأسرة الطيار وسرب المقاتلات رقم 493.

ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة ولم يذكر اسم الطيار.

وقال بيان إن سبب تحطم الطائرة غير معروف وإنها "كانت في مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد"، عندما سقطت حوالى الساعة 40ر9 صباحا.

وتم العثور على حطام الطائرة فى وقت سابق بعد عملية بحث وإنقاذ شارك فيها خفر السواحل البريطانى وقوارب نجاة متمركزة على طول ساحل يوركشاير.