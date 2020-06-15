 وزارة التربية الجزائرية: تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى 4 أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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وزارة التربية الجزائرية: تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى 4 أكتوبر المقبل

وزارة التربية الجزائرية
وزارة التربية الجزائرية
أ ش أ:
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 4:56 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 4:56 م
أعلنت وزارة التربية الجزائرية اليوم الاثنين أن العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 سيبدأ يوم 4 أكتوبر المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية الجزائرية في بيان اليوم إن العام الدراسي الجديد بالنسبة للموظفين الإداريين سيبدأ يوم 19 أغسطس المقبل، وبالنسبة للمدرسين يوم 23 أغسطس المقبل، وبالنسبة للتلاميذ سيكون يوم 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح البيان أن المؤسسات التعليمية ستفتح قبل إجراء امتحاني شهادتي الإعدادية والثانوية العامة للمذاكرة والمراجعة والتكفل النفسي بغية التحضير لاجتيازهما.

يذكر أنه تقرر تأجيل إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بسبب أزمة كورونا لتجرى في الفترة من 7 – 9 سبتمبر المقبل، فيما ستجرى امتحانات الشهادة الثانوية من 13 إلى 17 سبتمبر المقبل.

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