المسماري: المصريون الذين ظهروا في فيديو الاعتداء عمالة بريئة من أي تدخل في الشأن الليبي

المسماري: «المليشيات الأردوغانية ترى أن كل ليبي ومصري عدو لهم»





قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن العمال المصريين الذين ظهروا في الفيديو المتداول الذي رصد اعتقال واحتجاز عدد من المصريين في ليبيا من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق، «عمالة وافدة بريئة من أي تدخل في الشأن الليبي، ودفعت ثمن الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية».

وأضاف «المسماري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن وحدات الجيش الليبي تمكنت من تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو المتداول، وهو مقر ميليشا لكتيبة إرهابية خطيرة في مصراتة.

وأوضح أنه لم يتم تحديد عدد المصريين المحتجزين لدى تلك الكتيبة حتى الآن، مستطردًا: «المليشيات الأردوغانية ترى أن كل ليبي ومصري عدو لهم».

وتابع: «أردوغان لا يريد ليبيا فقط، بل يريد أن يذهب إلى أبعد من ذلك، يريد أن يذهب إلى سيناء والقاهرة»، قائلًا إن ليبيا نقطة ارتكاز للعمليات الإرهابية.

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال عمال امصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بعد دخولها إلى المدينة الليبية.