رئيس وزراء بولندا يعلن أنه سيسعى إلى إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان بعد هزيمة حليفه في انتخابات الرئاسة

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صرح دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا بأنه سيسعى لإجراء اقتراع بالثقة في البرلمان بعد هزيمة رافال تشاسكوفسكي حليفه في انتخابات الرئاسة.

وتُعد نتيجة الانتخابات، التي جرت مطلع الأسبوع، بمثابة انتكاسة سياسية لتاسك، وأثارت تساؤلات حول قدرة ائتلافه المتعدد الأحزاب على الاستمرار حتى نهاية ولايته المقررة في أواخر عام 2027.

وإذا تمكن تاسك من اجتياز التصويت على الثقة، فإنه سيُظهر أنه لا يزال يحظى بتفويض شعبي لمواصلة الحكم.

ولم يتضح بعد متى سيتم إجراء التصويت على الثقة.

وفاز في الانتخابات البولندية، المرشح المحافظ كارول ناوروتسكي، ما يشير إلى أن بولندا قد تتجه نحو نظام حكم سياسي أكثر شعبوية ووطنية في غضون الفترة المقبلة.