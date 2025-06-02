ألمانيا: أمام سوريا فرصة تاريخية لكنها مهمة جسيمة

أكدت ألمانيا، اليوم الإثنين، أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يسمح للشعب السوري تولي إعادة الإعمار بنفسه.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلاسين ـ إدريس، في حديث لقناة "العربية"، اليوم الإثنين: "العقوبات على برنامج الأسلحة الكيميائية وعناصر نظام الرئيس السوري السابق بشار ألأسد باقية".

وأضافت: "الانتقال السياسي في سوريا، بعد سنوات من الديكتاتورية والحرب الأهلية، يمثل فرصة تاريخية، لكنه في الوقت نفسه مهمة جسيمة".

وإذ أشارت إلى أن "الوضع لا يزال غير مستقر للغاية"، قالت: "البلاد لا تزال تعاني من توترات سياسية وعرقية ودينية، وقد تصاعد بعضها إلى موجات عنف واسعة النطاق، كما هو الحال في الساحل أو الجنوب".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "بلادها والاتحاد الأوروبي يراقبان الوضع في سوريا، عن كثب".