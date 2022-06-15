الحكومة البلغارية تواجه تصويتا لسحب الثقة منها الأسبوع المقبل

تواجه الحكومة البلغارية تصويتا على سحب الثقة الأسبوع المقبل، بعدما قدم حزب "جيرب" المعارض الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف مذكرة أشار فيها إلى "انهيار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة".

وتولت حكومة الائتلاف الليبرالي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء كيريل بيتكوف، إدارة البلاد منذ نهاية 2021، وفقدت أغلبيتها قبل أسبوع عندما انسحب أعضاء حزب "هناك مثل هذا الشعب" الشعبوي، بقيادة مذيع البرامج الترفيهية سلافي تريفونوف، من الحكومة، مشيرين إلى فشل السياسات المالية.

وجرى انتقاذ سياسات بيتكوف بشأن مقدونيا الشمالية، واتهامه بالتخطيط للتخلي عن اعتراض بلغاريا على بدء محادثات ضم مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

ويشغل نواب المعارضة حاليا 126 مقعدا في البرلمان المؤلف من 240 مقعدا.

وفي حال صوت 121 نائبا، على الأقل، ضد الحكومة، سوف يتعين على بيتكوف تقديم استقالته، وسيحظى حزبه بفرصة أخرى لتشكيل الحكومة.