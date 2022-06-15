الأوقاف تكشف ملابسات الفيديو المتداول لغناء شاب بالمسجد

قال الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش، إن الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات هوجاء بأحد المساجد، قد تم تصويره منذ أكثر من عام، حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد الذي تم تصوير الفيديو به، واستغل تواجده بالمسجد المذكور أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به.

وأضاف أن الشخص قام بتسجيل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة المدعو/ رائد عادل السيد أحمد خطاب، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (١٠٥٠٤) جنح مركز قليوب لسنة ٢٠٢٢م، بتاريخ 15/ 6/ 2022م وجار إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.