يشارك وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، في أعمال الاجتماع الـ69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

وأوضحت وزارة العدل الجزائرية، في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/، أن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن مسائل مهمة تتعلق بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك باستعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، واتفاقية مكافحة الفساد.

وبحسب البيان، سيتم البت في مشروع الاتفاقية العربية لحماية المعطيات والمعلومات ذات الطابع الشخصي المقترح من طرف الجزائر.

كما سيناقش الاجتماع أيضا توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشادية حول مواضيع منع خطاب الكراهية، وحماية النازحين داخليا في الدول العربية، المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، المقترح من طرف الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية السنوية للمكتب التنفيذي قصد تحضير الدورة الـ38 لمجلس وزراء العدل العرب القادمة، التي ستعقد في شهر نوفمبر من العام الجاري.