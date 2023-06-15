الجيش الملكي يصبح على بعد انتصارين فقط من لقب الدوري المغربي

أصبح فريق الجيش الملكي على أعتاب التتويج بلقب الدوري المغربي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 15 عاما بعد تغلبه على ضيفه أولمبيك خريبكة 1-0 تزامنا مع تعادل ملاحقه المباشر الوداد مع مضيفه حسنية أكادير سلبيا، مساء الأربعاء بالمرحلة السابعة والعشرين.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم يحتاج الجيش الملكي لست نقاط فقط لإعلانه بطلا للدوري المغربي للمرة الأولى منذ عام 2008.

وفي باقي المباريات فاز الرجاء الرياضي على ضيفه نهضة بركان 2 /1 و شباب المحمدية على ضيفه المغربي الفاسي 3 /صفر ومولودية وجدة على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي 1 /صفر والفتح الرياضي على مضيفه أولمبيك آسفي 1 /صفر و شباب السوالم الرياضي على مضيفه المغرب التطواني 2 /1 وتعادل الاتحاد الرياضي التوركي مع اتحاد طنجة 2 /2.

ورفع الجيش الملكي رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الوداد الوصيف، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

ويحتاج الجيش الملكي لتحقيق انتصارين في أخر ثلاث مباريات له هذا الموسم، لكي يجرد الوداد من اللقب الذي توج به في الموسمين الماضيين.

وفي المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، يدين الجيش الملكي بالفضل في فوزه على أولمبيك خريبكة للاعبه رضا سليم الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 54.