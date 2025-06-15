وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى التحرك ضد إسرائيل

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الدول الإسلامية إلى التحرك ضد إسرائيل، مؤكدًا حق إيران الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الأجنبي.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بأن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أعرب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عن قلقه العميق إزاء هجمات إسرائيل على إيران.

وأدان طه بشدة هذا العدوان العسكري، قائلًا: «سنسعى للحصول على الدعم العالمي ضد هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من خلال منظمة التعاون الإسلامي وبالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل منع الانتشار المقلق للتوتر وانعدام الأمن في المنطقة».

وفي هذا الاتصال الهاتفي، ثمن وزير الخارجية الإيراني، تعاطف الأمين العام وإدانته للعمل الإجرامي الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى «اتخاذ إجراءات جماعية من قبل الدول الإسلامية؛ لمواجهة تزايد انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون ضد دول المنطقة»، مشيرًا إلى عزم القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن الأراضي الإيرانية حتى يتوقف العدوان.

وأضاف: «إن الانتهاك الواضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتهديد الواضح للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من قبل الكيان الإسرائيلي غير الشرعي، ومحاولة قتل المواطنين وأساتذة الجامعات، إلى جانب الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، أثبت مرة أخرى حقيقة أن إفلات الكيان من العقاب يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والعدوان».