المركز الثقافي الكوري يفتتح الدورة السنوية لأكاديمية الكي بوب والكوجاك

افتتح المركز الثقافي الكوري، بالتعاون مع أكاديمية الفنون، الدورة السنوية لتعليم الرقص الكوري الحديث (أكاديمية كي بوب)، والتي تُنظم بالتزامن مع دورة الموسيقى الكورية التقليدية (أكاديمية الكوجاك)، على مدار 10 أيام.



تم قبول 50 متدربا في أكاديمية الكي بوب التي تقام تحت إشراف المدرب كيم تاي تشول، بينما يتدرب نحو 40 شخصا على العزف على الآلات الموسيقية التقليدية الكورية تحت إشراف كوون أوه سونج مدرس موسيقى السامولنوري، وعضو المركز الوطني للموسيقى التقليدية.

ومن المقرر أن يشارك المتدربون في كلتا الدورتين في تقديم حفل فني في ختام أسبوع الثقافة الكورية الذي سيجري تنظيمه خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو المقبل في المتحف القومي للحضارة المصرية.

ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، إن أكاديمية الكي بوب وأكاديمية الكوجاك من البرامج السنوية للمركز التي تحظى بإقبال كبير من جانب الشباب المصري، حيث يتعرف المشاركون على ملامح الموسيقى الكورية سواء التقليدية أم الحديثة.

وأشار، في بيان صحفي، إلى أن التناغم بين المكونات التقليدية المتوارثة من العصور القديمة والعناصر الثقافية الحديثة هو جوهر الثقافة الكورية التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة.