إسرائيل: اعتراض طائرة مسيرة في غور الأردن

• المسيرة هي رقم 29 التي يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضها منذ صباح الأحد في مناطق مختلفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة قال إنها "انطلقت تجاه مستوطنات غور الأردن" شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الجيش في بيان عبر منصة "إكس" مساء الأحد إنه "في أعقاب الإنذارات التي أُطلقت قبل وقت قصير في منطقة غور الأردن، اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة".

وأشار أنه "تم تفعيل الإنذارات بشأن إطلاق صواريخ نتيجة الخشية من سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض".

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات شدموت محولاه وروتم ومشيخوت وروعي في غور الأردن.

وبذلك، يرتفع عدد الطائرات المسيرة التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترضها منذ صباح الأحد في مناطق مختلفة من البلاد، إلى 29.