قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجري الآن العديد من المكالمات والاجتماعات، بشأن إنهاء حرب إيران وإسرائيل.

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأحد، على أهمية إبرام إيران وإسرائيل إبرام صفقة برعاية أمريكية، مستشهدًا بتدخله في العديد من الأزمات ومنها سد النهضة، والتصعيد الهندي – الباكستاني الأخير.

وأضاف: «مثال آخر هو مصر وإثيوبيا، وخلافهما بشأن سد النهضة الذي يؤثر على نهر النيل العظيم. هناك سلام، على الأقل في الوقت الحالي، بفضل تدخلي، وسيبقى كذلك!»، بحسب تدوينته.

وأكمل: «بالمثل، سيكون لدينا سلام قريبًا بين إسرائيل وإيران! تُعقد الآن العديد من المكالمات والاجتماعات، لجعل الشرق الأوسط عظيماً مرة أخرى!».

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114687664442020232

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا مباغتًا استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين ليلًا، وطالت أهدافًا عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.