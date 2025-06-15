الحجر الصحي بجنوب سيناء يتابع حالة الحجاج المصريين العائدين عبر ميناء نويبع

قال الدكتور كامل سمعان مدير الحجر الصحي بجنوب سيناء، إن الفرق الطبية بمنفذ نويبع البحري تستقبل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، لمتابعة حالتهم الصحية وتسجيل البيانات الخاصة بهم، واستيفاءها لبدء فترة المتابعة الصحية لهم من خلال تفعيل دور الترصد للأمراض المعدية عن طريق موقع متابعة القادمين من الحج إلكترونيًا على موقع الوزارة الخاص بمتابعة العائدين من الحج.

وأوضح مدير الحجر الصحي، في تصريح اليوم، أن الفريق الطبي ناظرت الحجاج واستمعت إلى استفساراتهم، وردت عليها فيما يخص الحالة الصحية والتعليمات الواجب اتباعها بعد العودة.

ومن جانبه، أوضح يوسف صلاح مشرف الحجر الصحي بنويبع وطابا، أن فريق الحجر الصحي بميناء نويبع أنهت الإجراءات الصحية لجيمع القادمين، وتقديم الخدمة الطبية العاجلة لأي حالة طارئة.

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء حتى عودة الحجاج بعد أداء المناسك؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بضرورة متابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين العائدين بمنفذ نويبع البحري، وبناءً على التكليف المباشر من الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي.

جدير بالذكر أن ميناء نويبع البحري استقبال 3 أفواج من حجاج البر بإجمالي 833 جاجا، و18 باصا بواقع 295 حاجًا و8 باصات في الفوج الأول، و132 حاجًا و3 باصات في الفوج الثاني، و306 حجاج و7 باصات في الفوج الثالث.

وتحرص موانئ البحر الأحمر، على استقبال الحجاج العائدين داخل الميناء، بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة، وإنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش بسرعة وكفاءة، إلى جانب تنظيم أعمال الحمالين، وتوفير خدمات الرعاية اللازمة لضمان راحة الحجاج.