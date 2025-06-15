الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصات إطلاق صواريخ ورادارات رصد تابعة للنظام الإيراني

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «طائرات سلاح الجو هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية، منصات صواريخ جاهزة للإطلاق».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن «الطائرات دمرت كذلك منصات صاروخية تم استخدامها لإطلاق صواريخ أرض - أرض نحو إسرائيل».

وأشار إلى «مهاجمة صواريخ أرض - جو ورادارات رصد تابعة للنظام الإيراني».

وبدأت إيران منذ فجر اليوم الأحد، بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل تسببت في قتلى وعشرات المصابين، كما ألحقت دمارا كبيرا في المنازل والمباني. في المقابل، تعرضت طهران لهجمات إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الصاروخي الإيراني في بات يام وتل أبيب إلى 6، والجرحى إلى 240 جريحا، في حين تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مواصلة الهجمات، مؤكدا أن توسيع الاشتباك إلى الخليج خطأ استراتيجي كبير.

وقال رئيس بلدية بات يام إن هناك أكثر من 20 مفقودا تحت أنقاض المبنى الذي تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، مضيفا أن 61 مبنى تعرضت إلى أضرار.

بدوره، قال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل، كما وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الليلة الماضية بأنها كانت غاية في الصعوبة.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء «فارس» نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع بإصابة مبنى إداري تابع للوزارة ومركز أبحاث بقذيفة إسرائيلية، كما تعرض مستودع وقود رئيسي في العاصمة إلى هجمات إسرائيلية.



