سفير إسرائيل بالولايات المتحدة يلوح بجولات قادمة من الضربات ضد إيران

زعم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، أن تل أبيب أعاقت البرنامج النووي الإيراني بعد سلسلة من الضربات على البلاد، مشيرا إلى أن العملية الكاملة قد تستغرق "أسابيع".

وقال لايتر في تصريحات لشبكة "آيه بي سي" الأمريكية: "لقد أعاقنا البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، ولكن ليس بما يكفي. ولهذا السبب لن تنتهي سلسلة الضربات هذه اليوم أو غدًا، بل قد تستغرق أسابيع، عندما نكون على يقين تام من القضاء على البنية التحتية النووية التي تهدف إلى تهديد إسرائيل".

ورد لايتر على سؤال حول ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أُزيل من قائمة أهداف إسرائيل، رف استبعاد ذلك، وقال: "لا ينبغي استبعاد أي شخص يهدد بتدمير إسرائيل من قائمة الأهداف".

وأضاف: "الهدف هو تحييد وإنهاء النية الإيرانية لتدمير إسرائيل بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وأي شخص يعترض طريق ذلك، أو يسعى بالفعل إلى تحقيق هدف تدمير إسرائيل، هو بالتأكيد شخص سنضطر إلى التعامل معه".

ويدخل الصراع الإيراني الإسرائيلي، يومه الثالث، مع ارتفاع وتيرة تبادل الضربات بين الجانبين وإلحاق خسائر بكلا الجانبين.