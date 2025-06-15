ريبيرو يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي

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عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة في مدينة ميامي الأمريكية، وذلك لمراجعة التعليمات الفنية قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وقام المدير الفني بمراجعة خطة اللعب والتكليفات الخاصة بكل لاعب؛ لتنفيذها خلال اللقاء، بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وطالب اللاعبين بالتركيز التام خلال أحداث اللقاء.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو على إقامة مران خفيف للاعبين؛ لتجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.