الأربعاء 15 أبريل 2026 12:14 ص القاهرة
وزير الطاقة السنغافوري: لدينا الخبرة لاستكشاف المزيد من المساحات تحت الأرض لتخزين الوقود

سنغافورة - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 11:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 11:19 م

قال وزير الطاقة والعلوم والتكنولوجيا السنغافوري المكلف تان سي لينج، إن منشأة كهوف جورونج الصخرية تم تشغيلها منذ أكثر من عقد، وأصبحت سنغافورة تمتلك الآن الخبرة اللازمة لاستكشاف المزيد من المساحات تحت الأرض كخيارات لتعزيز احتياطياتها من الوقود، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وذكر "تان"، في منشور على فيسبوك اليوم الثلاثاء، عقب زيارته في اليوم السابق لأول منشأة تجارية لتخزين النفط تحت الأرض في جنوب شرق آسيا، إنه مسرور أن سنغافورة تحلت ببعد النظر للتخطيط على المدى الطويل.

وأضاف أن هذه الكهوف يمكنها تخزين النفط الخام أو منتجات متوافقة، ما يساهم في زيادة سعة التخزين لجميع المصافي المحلية في سنغافورة.

وأوضح أن الوضع في الشرق الأوسط تسبب في اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة، ومن المتوقع أن تظل أسعار الوقود مرتفعة حتى في حال توقف الأعمال العدائية.

