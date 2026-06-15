انطلاق قافلة زاد العزة 213 بحمولة تتجاوز ألفي طن من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 213، محملة بعدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

وحملت القافلة، نحو 2623 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت: سلال غذائية، ودقيق، ومستلزمات طبية، ومواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وعزز الهلال الأحمر المصري، مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: ملابس وخيام لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري، على الحدود منذ بدء الأزمة، إذ لم يجري غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا.

وواصل الهلال، تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.