ماكرون: مجموعة السبع مستعدة لإرسال مهمة لفتح مضيق هرمز في غضون أيام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح هرمز.

وأضاف في تصريحات، نقلتها قناة «الشرق» الإخبارية، أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز.

وأشار إلى إمكانية نشر مهمة مضيق هرمز، في غضون يومين إلى ثلاثة أيام بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، مشددًا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بدون رسوم عبور.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة البحرية مع توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة، مؤكدا أن الخطوة ستسمح باستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بعد إزالة الألغام.

وقال ترامب: «ستجلب هذه الاتفاقية العظيمة السلام والأمن للمنطقة بأسرها»، مضيفا أن رؤساء أمريكيين سابقين حاولوا التوصل إلى سلام مع إيران لكنهم فشلوا، وأن الاتفاق الحالي سيفتح المضيق ويعيد تدفق النفط «من كلا الجانبين إلى المنطقة والعالم».

من جهته، قال مصدر إيراني مطلع لوكالة «فارس» إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية خضع في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، لـ«تغييرات أكدت بشكل قاطع وصريح على مسألة ممارسة السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز».

وذكر المصدر أن مذكرة التفاهم تنص الآن على أن «مستقبل إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز سيُحدد من قِبل إيران وعُمان».

وأشار إلى أن إيران ستسمح بعبور مضيق هرمز مجانًا لمدة 60 يوما بموجب الاتفاق، زاعمًا أن «الولايات المتحدة قبلت بذلك مبدأ فرض رسوم».

وأوضح أن «إيران تعتزم – بعد انقضاء مهلة الـ60 يومًا - الاستفادة من الإيرادات المالية الناتجة عن حركة السفن التجارية في هذا المضيق؛ من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال توفير خدمات السلامة والملاحة والبيئة والتأمين».