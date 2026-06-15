بريطانيا تفوز باستئناف يتعلق بقرار حظر حركة فلسطين أكشن

فازت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، في استئنافها على ‌حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة «فلسطين أكشن»، وهي جماعة مناصرة للقضية الفلسطينية، باعتبارها منظمة إرهابية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، حُظرت «فلسطين ⁠أكشن» بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

واستهدفت الحركة على نحو متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على شركة «أنظمة ‌إلبيت» ⁠أكبر شركة دفاعية في إسرائيل.

وقالت المحكمة العليا في لندن في فبراير، بعد ⁠طعن قانوني قدمه أحد مؤسسي المنظمة، إن الحظر يتعارض مع ⁠حرية التعبير، غير أن الحظر ظل ساريا ⁠في انتظار البت في استئناف الحكومة.

وقبل أيام، أصدرت محكمة بريطانية، أحكامًا بالسجن بحق أربعة نشطاء من حركة «فلسطين أكشن»، بعد إدانتهم باقتحام وتخريب منشأة تابعة لشركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية في المملكة المتحدة، وذلك في واقعة تعود إلى عام 2024، واعتُبرت قضائيًا تحت مزاعم «إرهابية».

وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات بحق كل من شارلوت هيد (30 عامًا) وليونا كاميو (30 عامًا)، فيما حُكم على فاطمة رجواني (21 عامًا) بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر.

أما صامويل كورنر (23 عامًا)، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانته أيضًا بالتسبب بإصابة جسدية خطيرة دون قصد، إثر ضربه شرطية بمطرقة ثقيلة خلال عملية الاقتحام.