السجن المشدد 5 سنوات بدلا من الإعدام لمتهم في قضية قتل بالمنيا

أصدرت محكمة استئناف العدوة في المنيا، اليوم، حكما بقبول الطعن المقدم من "ع د م"، 22 سنة، عامل، مقيم بمركز مطاي، والسابق صدور حكما بمعاقبته بالإعدام شنقا قبل 5 أشهر، لاتهامه بقتل المجني عليه "أ ز ش"، 21 سنة، مقيم بمركز بني مطاي، لخلافات سابقة بينهما، وذلك في غضون عام 2024، وتعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، واستبدال عقوبة الإعدام شنقا بالسجن المشدد 5 سنوات.

عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، وقامت باستعراض أمر الإحالة والحكم السابق صدوره، وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم.

ترجع أحداث الواقعة، وفقا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، إلى أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2024، قتل المتهم المجني عليه طعنا بسلاح أبيض (مطواة قرن غزال) بسبب خلافات سابقة، عقب استدراج المتهم للمجني عليه إلى منطقة بعيدة عن أعين أهالي القرية والمارة.

وقد تم إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل، مطالبا بمعاقبته بموجب قانوني الجنايات والعقوبات.

وقد جرت محاكمة المتهم، وصدر حكم بالإعدام شنقا، وتقدم باستئناف على الحكم، حيث حددت جلسات لإعادة محاكمته، وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المشدد 5 سنوات.