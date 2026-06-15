تأجيل محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار لـ21 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أثناء مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلاف حول رؤية طفل، أمام نادي وادى دجلة بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 232 لسنة 2026 جنايات أكتوبر، للمتهم "عاطف . ع"، 61 عامًا، عامل، تهمة قتل المجني عليه الفنان "سعيد مختار " عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك لوجود خلافات أسرية بينهما.

وتابعت التحقيقات أن الواقعة حدثت في 5 ديسمبر 2025 بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، حين نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه أثناء جلسة رؤية طفل، وتطورت سريعًا إلى مشاجرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتوجيه ضربتين بسلاح أبيض، استقرت إحداهما في صدر المجني عليه، ما أدى إلى إلى الإصابات التي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "رحاب"طليقة الفنان التي أوضحت أنها منفصلة عن طليقها الفنان، منذ ثلاث سنوات، ولديهما طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وتابعت أنه قبل الواقعة اتفقا الإثنين على المقابلة بنادى وادي دجلة لرؤية الفنان نجله، وخلال المقابلة كان برفقتها زوجها، والذي تعرفت عليه وتزوجت منه منذ 3 أشهر قبل الواقعة، مشيرا إلى أنه خلال ذلك توجها إلى أحد الكافيهات، وتركت نجلها برفقة طليقها لحين انتهاء مدة الرؤية.

وأضافت أنها فوجئت باعتراض طليقها لسيارة زوجها العرفي وتهجمه عليهما بسلاح أبيض "سكين"، وأصيب زوجها العرفي فى يده بجروح وخلال الشد والجذب بين زوجها العرفي وطليقها، وأصيب طليقها الفنان بطعنة نافذة في جسده تسببت في وفاته في الحال.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط قتيل أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثمان الفنان سعيد مختار، يبلغ من العمر 56 سنة، وتم القبض على مرتكب الواقعة، زوج طليقة الفنان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.