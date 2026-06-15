تأجيل استئناف سيدة وعشيقها على حكم إعدامهما بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثمانه في بدر لـ22 سبتمبر

أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، استئناف متهمة وعشيقها على حكم إعدامهما شنقًا، لإدانتهما بقتل زوجها في مدينة بدر، لجلسة 22 سبتمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر، والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين خططا لقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيتا النية وعقدا العزم على التخلص منه داخل مسكن الزوجية بدائرة قسم بدر بالقاهرة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين أعدا لتنفيذ الجريمة أقراصًا منومة وسلاحًا أبيض "سكين" وعصا خشبية، حيث استغلت المتهمة الأولى تواجد زوجها المجني عليه داخل المنزل، ودست له مواد منومة في الطعام حتى فقد القدرة على المقاومة.

وأضافت التحقيقات أنه عقب تأكد المتهمين من استغراق المجني عليه في النوم، انهال عليه المتهم الثاني بعدة ضربات باستخدام عصا خشبية، استقرت في رأسه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، حتى تأكد من وفاته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نقلا الجثمان عقب ارتكاب الجريمة إلى دورة المياه، حيث أقدم المتهم الثاني على تقطيعه إلى عدة أجزاء باستخدام سكاكين، ثم وضع الأشلاء داخل أوعية بلاستيكية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني تخلص من أجزاء الجثمان بدفنها داخل صناديق قمامة متفرقة ومتباعدة عن بعضها البعض، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والتضليل بشأن الواقعة.