ميرسك: لا تغييرات في هذه المرحلة على عملياتنا بمنطقة الشرق الأوسط

رحبت شركة ميرسك الدنماركية، الاثنين، بالاتفاق الذي أعلنته الولايات ⁠المتحدة وإيران، لكنها ‌أشارت إلى أنه من السابق لأوانه تقييم تأثيراته، وأنه لم تطرأ ⁠أي تغييرات حتى الآن على عمليات المجموعة ⁠في الشرق الأوسط.

وأدت الحرب إلى تعطيل حركة السفر والشحن في ‌منطقة الشرق الأوسط عمومًا، ولم تتمكن العديد من السفن، بما ⁠فيها سفن تابعة لشركة ميرسك، من دخول ⁠الخليج ‌أو مغادرته.

وقالت ميرسك، في بيان لـ«رويترز»: «يُعد الاتفاق المعلن تطورًا إيجابيًا مرحبًا به، إلا ‌أن التفاصيل المتاحة لا تزال محدودة، ومن السابق لأوانه تقييم تأثيره على الخدمات اللوجستية والعمليات البحرية».

وأضافت شركة شحن الحاويات والخدمات اللوجستية: «في هذه المرحلة، لا توجد أي تغييرات على ‌عملياتنا ‌في المنطقة».

وأدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، إلى توقف معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى جانب منتجات مثل الألمنيوم واليوريا.

وانخفضت أسعار النفط العالمية أكثر من 4 في المائة خلال تعاملات جلسة الاثنين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب وزير الخارجية الإيراني، إن البلدين توصلا إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب واستئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز.