الرئيس الفلبيني يدعو إلى عقد جلسة استثنائية للكونجرس وسط حالة من الجمود السياسي

دعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الاثنين، الكونجرس إلى عقد جلسة استثنائية، بعد غدٍ الأربعاء 17 يونيو؛ لإقرار مشاريع قوانين ذات أولوية، على أمل أن يتجاوز نواب البرلمان الخلافات السياسية بينهم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن دعوة ماركوس جاءت في بيان صدر اليوم الاثنين، أشار إلى ضرورة التحرك بصورة عاجلة بشأن مشاريع القوانين ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتقديم دعم أكبر للفلبينيين في ظل التحديات التي يواجهونها، والتي تشمل أزمة النفط والكوارث الطبيعية.

وأضاف البيان: "أعربت الإدارة عن ثقتها في أن نواب البرلمان سيتجاوزون الخلافات السياسية ويركزون على اتخاذ إجراءات من شأنها تقديم دعم فوري وفعال للشعب الفلبيني".

وتأتي خطوة ماركوس في ظل صراع على السلطة في مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي زاد من حدة الفوضى السياسية في البلاد.