وكالة مهر الإيرانية: إضافة بند احترام السيادة والاعتراف بوحدة السلامة الإقليمية للبنان إلى مذكرة التفاهم

أفادت وكالة «مهر» الإيرانية، بإدخال بعض التعديلات الأخيرة على النص النهائي لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الرفع الفوري للحصار البحري المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، والتأكيد على وحدة الأراضي اللبنانية.

وبحسب الوكالة، تمّت الموافقة على النص النهائي من قبل المؤسسات المعنية، بعد ما وصفته بـ«تراجعات أمريكية كبيرة في المفاوضات، وحلّ الخلافات في نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والتي جرى العمل عليها بشكل مكثف بحضور وسيط».

وأشارت إلى أن «الأمريكيين تراجعوا بشكل كبير، وأعلنوا رفع الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل فور الانتهاء من النص، خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي عُقدت بحضور وسيط بين إيران والولايات المتحدة».

ولفتت إلى إعادة فتح مضيق هرمز وفق ترتيبات تتبناها إيران، قائلة إن «إدارة حركة الملاحة في المضيق، وآلية تقديم الخدمات البحرية، وتحصيل التكاليف ذات الصلة، أُسندت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان باعتبارهما الدولتين الساحليتين للمضيق».

وشددت على أن «تضمين احترام السيادة والاعتراف بوحدة أراضي لبنان تغييرًا مهمًا آخر في النص، إذ يُحدد المناطق التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي كأراضٍ محتلة، ويُطالبه بالانسحاب».