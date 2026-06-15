باكستان واليابان ترحبان بالتفاهم بين واشنطن وطهران

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- وزير الخارجية الباكستاني يناقش مع نظيره الياباني التطورات الإقليمية والتعاون الثنائي

تلقى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مكالمة هاتفية من نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي؛ لمناقشة التطورات الإقليمية والتعاون الثنائي.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية أن الوزيرين رحبا خلال المكالمة الهاتفية بالتفهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وصفاه بأنه تطور مهم للاستقرار الإقليمي والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا.

وأعرب موتيجي عن خالص امتنانه لدور الوساطة الذي قامت به باكستان وجهودها الدبلوماسية البناءة، مما ساعد في تسهيل وتعزيز ما تم التوصل إليه بين أمريكا وإيران.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل الدبلوماسي، واتفقا على الحفاظ على تواصل وثيق وتبادل دوري لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.