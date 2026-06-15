بريطانيا تمنع من تقل أعمارهم عن 16 عاما من استخدام مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن بلاده ستمنع من تقل أعمارهم عن الـ16 عاما من استخدام مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي، واصفا ذلك بأنه "لحظة فارقة لبلادنا".

وأكد ستارمر أنه سيتصدى في حال قاومت شركات التكنولوجيا هذه الخطوة، التي تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار ومن الإفراط في استخدام الشاشات، مضيفا أنه "غير مستعد لتقديم تنازلات تؤثر على سلامة أطفالنا وسعادتهم".

يشار إلى أن الخطوة تجعل من المملكة المتحدة جزءا من حركة عالمية متنامية لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت.

وقد طبقت أستراليا وكندا والبرازيل وإندونيسيا تشريعات، أو أعلنت عن فرض قيود أو وجود متطلبات عمرية من أجل استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتدرس فرنسا وإسبانيا والدنمارك وتايلاند وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول أخرى، أو تعمل على تطوير توجهات مماثلة.

وكان ستارمر قد قال في بيان صدر قبيل الإعلان الجديد: "تعد كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت واحدة من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في عصرنا.. إنه خيار يتعلق بالجانب الذي نقف فيه: إما العائلات في أنحاء البلاد، أو مع الوضع الراهن الذي لا يفيد".

ولم يحدد ستارمر بصورة فورية التطبيقات التي سيتم حظرها، ولكنه قال إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل.

وكان ستارمر، الذي يتعرض لضغوط من جانب أعضاء حزبه للتنحي من منصبه بسبب ما يرون أنه قيادة ضعيفة، قد قال أمس الأحد إن الخطوة ستكون "رائدة عالميا" لحماية الأطفال، وأشار إلى أنها ستكون أكثر صرامة من الحظر الذي تفرضه أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الـ 16.