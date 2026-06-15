كيف يرى محللون سياسيون أمريكيون الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟

رأى محللون سياسيون أمريكيون، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعد بداية لسلسلة من المفاوضات الأكثر تعقيدا في المستقبل.

وقال بنيامين راد، الباحث البارز في مركز بيركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا إن "الاتفاق لم يعالج ثلاث قضايا رئيسية وهي برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وتهديدها بالصواريخ الباليستية، والجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة".

وأضاف راد أن هذه العناصر الثلاثة ما زالت عالقة وتم تأجيلها فعليا لمدة 60 يوما أخرى"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يفعل سوى إعادة ضبط الساعة من جديد".

وتابع أن "المذكرة لم تأخذ في الاعتبار مخاوف إسرائيل من أن حزب الله اللبناني سيظل يشكل تهديدا عبر الحدود"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "هذا يجعل الأمر صعبا لأن هناك ثلاثة أطراف في هذا الصراع، لكن هناك طرفان فقط في مذكرة التفاهم".

من جهته، شبه بهنام بن طالبلو، المدير الأول لبرنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الاتفاق بأنه بمثابة "تذكرة دخول" إلى وضع أكثر تعقيدا يتعين على الولايات المتحدة وإيران التعامل معه.

وقال طالبلو إنه "حتى إذا سارت المفاوضات بشكل جيد، فسيستغرق الأمر وقتا قبل إعادة فتح مضيق هرمز".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، في وقت سابق، أن إيران زرعت ألغاما في المضيق، وفقا لمصادر مطلعة على تقارير المخابرات الأمريكية.

من جهته، قال أليكس بلتساس، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في المجلس الأطلسي إن "الصراع غير المحسوم بين إسرائيل وحزب الله قد يتحول إلى نقطة اشتعال كبيرة".

وتساءل: "كيف يمكن ضمان ضبط النفس أو التناسب بحيث لا يبدأ ذلك جولة جديدة من الصراع؟ هذا هو جوهر المشكلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال، أمس، أن "الاتفاق مع إيران ‌اكتمل الآن".

وجاء منشوره بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، التوصل إلى اتفاق أيضا.

ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة المقبل في سويسرا. ولم تُعرف حتى الآن بنود هذا الاتفاق بالتفصيل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال شريف في منشور على منصة إكس إن الاتفاق ينص على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".