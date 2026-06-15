السجن 4 سنوات لنجل ولية عهد النرويج

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قالت وسائل إعلام نرويجية إن ماريوس بورج هويبي، نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميته ماريت، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بناء على مجموعة من الاتهامات.

وأفادت صحيفة فيردينز جانج بأن المحكمة برأت ساحته من تهمتين من أصل أربع تهم بالاغتصاب، وأدين بالتهمتين الأخريين.

وجاء في التقرير أنه يجب أن يدفع تعويضا للنساء الأربع، بما في ذلك اثنتين من صديقاته السابقات.

ولأسباب صحية، لم يحضر هويبي، الذي يواجه نحو 40 تهمة في المجمل، جلسة الاستماع شخصيا، ولكنه تابع الإجراءات عبر رابط فيديو من السجن.

وتسببت المحاكمة التي بدأت من أوائل فبراير إلى منتصف مارس في صدمة النرويج وأثارت اهتمام الإعلام العالمي.

يشار إلى أن هويبي هو ابن زوجة ولي العهد هاكون، وريث عرش النرويج، ولا يحمل أي لقب، كما أنه ليس عضوا رسميا بالبلاط الملكي.