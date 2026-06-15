الخارجية الإيرانية: سيتم التفاوض على القضية النووية خلال 60 يوما

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عن وضع اللمسات الأخيرة على نص مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، قائلا إنه سيتم توقيع هذه الوثيقة رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) الإيرانية عن آبادي القول بشأن المفاوضات المطولة التي جرت مع باكستان وقطر بشأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة: "أمضينا أمس الأحد ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران لمناقشة مذكرة التفاهم وملاحظاتنا عليها".

وتابع أنه "سيتم تنفيذ مسألتين فورا اعتبارا من فجر اليوم، الأولى هي إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بشكل نهائي وفوري، بما في ذلك لبنان، والثانية هي رفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال آبادي إن التزامات إيران ستبدأ بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة المقبلة، موضحا أن أي التزام تقبله إيران في المجالات المتفق عليها سيكون متناسبا ومتوافقا ومتزامنا مع تنفيذ التزامات الطرف الآخر، "وإذا رُصد أي قصور أو انتهاك للالتزامات من جانب الطرف الآخر في أي مرحلة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ أيضا التدابير المناسبة بطريقة متوازنة".

وأوضح أن "القضية الثانية التي سيتم التفاوض عليها خلال 60 يوما هي القضية النووية"، وأعرب عن امتنانه للشعب الإيراني والقوات المسلحة ومسئولي البلاد وقائد الثورة.

وردا على سؤال حول هجوم إسرائيل على بيروت وتأثير تحذيرات المسئولين العسكريين والأمنيين في إيران على عملية المفاوضات، قال نائب وزير الخارجية الإيراني: "لعبت تطورات الساعات القليلة الماضية والمواقف الحازمة للقوات المسلحة الإيرانية دورا فعالا في دفع عملية المفاوضات قدما".

وأضاف: "في أعقاب التطورات الأخيرة والضغوط التي مورست على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، تم التوصل إلى بعض التعديلات والنقاط التي كانت إيران تضعها في الاعتبار لإتمام نص مذكرة التفاهم، ما سهل عملية التفاوض".