الكويت: نتطلع أن يشكل التفاهم الأمريكي الإيراني خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة

رحبت دولة الكويت، اليوم الاثنين، بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة عدد من القضايا.

وأشادت الكويت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، بالدور الذي اضطلعت به كل من باكستان ودولة قطر إلى جانب الدول الصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم، مجددة دعمها لكل الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت دولة الكويت عن تطلعها أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ودعت الكويت كل الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبنّاءة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.