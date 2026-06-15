فلسطين تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في غزة والضفة

رحبت دولة فلسطين بالإعلان عن التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما يتضمنه هذا الاتفاق من خطوات تهدف إلى وقف إطلاق النار وخفض التوتر في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية في لبنان بما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته.

وأعربت دولة فلسطين، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها جمهورية باكستان الإسلامية، إلى جانب المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والأمم المتحدة، وسائر الأطراف التي أسهمت في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق، بما يجنب دول وشعوب الخليج العربي والأردن والمنطقة المزيد من الصراعات، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت دولة فلسطين أن الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي تمثل السبيل الأمثل لتسوية النزاعات والأزمات، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب معالجة جميع أسباب التوتر وعدم الاستقرار، وفق أسس الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.

وفي هذا السياق، جددت دولة فلسطين دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعربت دولة فلسطين عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتهيئة الظروف اللازمة لإحياء المسار السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة كافة، ويعزز الأمن والسلام والتنمية للجميع.