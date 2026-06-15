شهيد ومصابون في قصف الاحتلال محيط مدرسة بمخيم النصيرات

استُشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حصيلة أولية.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرة مسيرة استهدفت خيمة أمام مدرسة الرازي في مخيم (2)، ما أسفر عن استشهاد شاب، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

ويتواصل إطلاق نار من آليات الاحتلال في محيط دوار عباس كيلاني، شارع الشيماء شمال مدينة بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد المواطنة نادية كمال عياش، إثر استهداف الاحتلال منطقة بجانب سكنها في البلدة.

إلى ذلك، أعلن مصدر طبي عن وصول الطفل ريان بهاء أبو العجين إلى مستشفى شهداء الأقصى شهيدًا، برفقة والده المصاب، بعد ساعات من إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما واحتجازهما في منطقة وادي السلقا جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأوضح المصدر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل ووالده واحتجزتهما في المنطقة، قبل أن تفرج عنهما لاحقًا على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، حيث نُقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وأُعلن استشهاد الطفل متأثرًا بإصابته.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي خان يونس، وسط قصف مدفعي مستمر.

ووسعت قوات الاحتلال المنطقة الصفراء، بتقديم المكعبات تجاه غرب مدينة خان يونس.

واستشهد أمس الأحد تسعة مواطنين في اعتداءات متفرقة لقوات الاحتلال في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.