استمرار عبور أفواج شاحنات المساعدات من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة

دفعت الجهات المختصة عند معبر رفح البري، اليوم الاثنين، بأفواج من شاحنات المساعدات نحو معبر كرم أبو سالم، وذلك ضمن تعزيز جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى أمس الأحد بلغ 32400 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 690 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2210 شاحنات منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 615 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 طنا من السولار، و1266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.