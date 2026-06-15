القبض على 3 متهمين باغتصاب سيدة داخل مقابر الخليفة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 عاطلين متهمين باغتصاب سيدة داخل المقابر بمنطقة الخليفة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة من سيدة تتهم فيه 3 عاطلين بالتعدى عليها جنسيا داخل مقابر بمنطقة الخليفة، فكلف رجال المباحث بالانتقال إلى موقع الحادث وتبين من خلال المعاينة أنه أثناء سير المجنى عليها وسائق اعترضهم 3 عاطلين وتعدوا على السائق بالضرب وقاموا باصطحاب السيدة داخل المقابر وتعدوا عليها جنسيا تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

ألقى القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.