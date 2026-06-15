تجديد حبس سيدة وصاحب ورشة تخلصا من زوجها في مصرف بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد الجزئية بمحافظة الشرقية، قرارًا بتجديد حبس ربة منزل وصاحب ورشة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بإنهاء حياة زوجها والتخلص من جثته داخل مصرف بقرية صفط التابعة لمركز أبو حماد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "هـ. س. ال"، 39 عامًا، مقيم بقرية عرب زيدان التابعة لمركز أبو حماد، والذي كان قد تغيب عن أسرته منذ عدة أيام عقب خروجه من منزله، إذ عُثر على جثته داخل مصرف بقرية صفط التابعة للمركز.

وتبين من التحريات، وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، إذ أشارت إلى أن خلافات أسرية نشبت بين المجني عليه وزوجته "إسراء ع"، والتي كانت قد تركت منزل الزوجية منذ فترة.

ووفقًا للتحريات، اتفقت الزوجة مع صاحب ورشة تعمل بها يدعى "م" على استدراج الزوج بزعم إنهاء الخلافات بينهما.

وأضافت التحريات، أنه خلال اللقاء، حاول صاحب الورشة التعدي على المجني عليه لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، ما دفعه للفرار هربًا باتجاه المصرف، إذ سقط بداخله وغرق.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين تركاه دون محاولة إنقاذه، ثم استوليا على دراجته النارية عقب الواقعة، قبل أن يتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.