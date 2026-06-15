ألمانيا تحطم الرقم القياسي للبرازيل في المونديال

دشّن المنتخب الألماني رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ كأس العالم، عقب فوزه على كوراساو أمس بنتيجة 7-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال 2026.

ويُعد الهدف السابع للمنتخب الألماني، الذي سجله اللاعب دينيز أونداف في مرمى منتخب كوراساو، هدفًا تاريخيًا، إذ أصبح هذا الهدف هو الذي منح ألمانيا صدارة قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 239 هدفًا، متفوقة على منتخب البرازيل الذي سجل حتى الآن 238 هدفًا.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة عقب الفوز العريض 7-1 على منتخب كوراساو، مستفيدًا من فارق الأهداف، متقدمًا على صاحب المركز الثاني منتخب كوت ديفوار، الذي فاز على الإكوادور بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.