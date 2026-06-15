سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري نحو 15.217 مليار دولار بما يعادل 796.341 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل نحو 15.160 مليار دولار بما يعادل 813.619 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026 .

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز المؤشرات على قوة واستقرار القطاع المصرفي، إذ يعكس الفرق بين أصول البنك المركزي من العملات الأجنبية والتزاماته بها، بما يساهم في تقييم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

أعلن المركزي في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022، حيث سجل فائضًا بقيمة 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه.

وسجل سعر صرف الدولار 52.3297 جنيه بنهاية مايو مقابل 53.6663 جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.