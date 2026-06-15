نجل ولية عهد النرويج يتقدم بطلب للإفراج عنه من الحجز بعد إدانته

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قالت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الإثنين، إن ماريوس بورج هويبي نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميته ماريت، تقدم مجددا بطلب للإفراج عنه من الحجز، بعد فترة وجيزة من الحكم عليه بالسجن أربع سنوات بناء على مجموعة من الاتهامات.

وتقدم مؤخرا بطلب مماثل للإفراج عنه مستشهدا بحالة والدته الصحية السيئة ولكن دون جدوى، إذ تعاني ميته - ماريت من مرض رئوي خطير، وقال البلاط الملكي، إن حالتها تتدهور منذ شهور.

وأصدرت إحدى محاكم أوسلو، اليوم، الحكم على هويبي في 34 تهمة جنائية.

ووجدت المحكمة، أنه مذنب في قضيتين بالاغتصاب.

ولأسباب صحية، لم يحضر هويبي جلسة الاستماع شخصيا ولكن تابع الإجراءات عبر رابط فيديو من السجن.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيستأنف الحكم.

يشار إلى أن هويبي محتجز على ذمة القضية منذ بداية فبراير، وبعد فترة قصيرة من بدء محاكمته انتهك أمرا بعدم الاقتراب من صديقة سابقة.

وتسببت المحاكمة، التي بدأت من أوائل فبراير إلى منتصف مارس في صدمة بالنرويج وأثارت اهتمام الإعلام العالمي.

يشار إلى أن هويبي هو ابن زوجة ولي العهد هاكون وريث عرش النرويج، ولا يحمل أي لقب كما أنه ليس فردا رسميا بالبلاط الملكي.