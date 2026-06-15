وزير الخارجية الألماني يدين الهجمات الروسية على أوكرانيا: اعتداءات شنيعة

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أدان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشدة الهجمات الجوية الروسية التي استهدفت أوكرانيا خلال الليل، واصفا هذه الهجمات بأنها "اعتداءات شنيعة"، مشيرا إلى أنها استهدفت أيضا تراثا ثقافيا أوروبيا لا يقدر بثمن.

وقال فاديفول، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "هذا يظهر أن الجانب الروسي لا يبدي حتى الآن استعدادا حقيقيا للدخول في مفاوضات"، وذلك في إشارة إلى التكهنات بشأن احتمال استئناف المحادثات حول وقف إطلاق النار.

وأضاف الوزير أن دعم أوكرانيا سيستمر، كما ستتواصل سياسة العقوبات المفروضة على روسيا.

وخلال موجة جديدة من الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا، اندلع حريق في الكنيسة الرئيسية التابعة لدير الكهوف "كييف بيشيرسك لافرا" في كييف، المدرج على قائمة التراث العالمي.

وكتب الحاكم العسكري للمدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تيليجرام: "وفقا للمعلومات العملياتية، هناك أضرار جسيمة داخل مجمع دير الكهوف".

من جانبها، نفت موسكو مسئوليتها عن الحادث.

ووفقا لمعلومات غير قابلة للتحقق صادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فإن دير الكهوف في كييف أصيب بصاروخ من طراز "باتريوت" تابع للدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعليقا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت مدنيين: "كل هذه جرائم حرب ترتكبها روسيا".